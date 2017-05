Le mot du directeur

L’année 2016 ouvre un nouveau cycle, de nouveau rendez vous majeur pour le pays sur le chemin de son émancipation.

RADIO DJIIDO, née pour rassembler plusieurs bottes de paille, a tiré la liane de Hienghène jusque dans les îles, passant par l’ensemble des ères coutumières de la Grande Terre. Cette liane s’est renforcée depuis, avec l’évolution du discours, pour emporter l’adhésion de tous dans le pays. Avec les moyens modernes de la communication, RADIO DJIIDO renforce aussi son réseau sur la toile, pour servir ceux qui à l’autre bout du monde, auront toujours soif des « news du pays ».

Le vent des 30 ans de RADIO DJIIDO a soufflé dans le pays de mars a septembre 2015, pour remémorer des échos de l’histoire culturelle, politique , économique de ce pays, mais surtout l’histoire d’un chemin, celui du combat du peuple kanak pour son émancipation .

Des périodes sombres de l’histoire du pays, à la signature des différents accords politiques, et maintenant pour préparer le premier référendum d’auto détermination dans l’histoire du pays, RADIO DJIIDO doit désormais se dépasser dans son organisation, son fonctionnement, sa philosophie pour ne pas rater cette étape cruciale que sont les premiers pas vers la nouvelle nation, KANAKY.

L’accompagnement sans faille des collectivités du pays, vient confirmer ce rôle qui revient aux médias, en particulier dans un contexte politique, et économique qui ne cesse d’évoluer de fait, mais aussi parce que tributaire du calendrier engagé avec la signature de l’Accord de Nouméa. Dans la nouvelle grille de programmation pour cette année 2016, RADIO DJIIDO propose des espaces de débat, un nouveau rendez vous, l’émission NITANI un mensuel qui traite des grandes questions qui traverses le pays ,les grands dossiers une coproduction DJIIDO VENT DU SUD le sénat coutumier , l’effort doit être fait pour que les moyens puissent être à la hauteur des nouvelles missions. L’occasion pour adresser nos remerciements a l’ancienne équipe merci pour le travaille accomplie et rendre hommage certain d’entre eux qui nous on quitter .Une nouvelle équipe dirige l’association EDIPOP avec a sa tête une présidente, Melle WANABOO Brenda, a décidé de boucler la couverture intégrale du pays Outillant la radio de 3 nouveaux relaies (BELEP HIENGHENE KUNIE) pour finir la couverture intégrale, préciser les missions de l’association la structurer.

Le magazine que vous avez dans les mains comme la page et le groupe sur FACEBOOK et bientôt le site internet son autant de moyen pour suivre les activités de RADIO DJIIDO.

Je terminerais cet éditorial en adressant à l’ensemble des lecteurs et des lectrices des auditrices et des auditeurs, des internautes de la page et du groupe DJIIDO, des administrateurs du personnel de la station, et à ceux qui ont contribué au bon déroulement des activités des 30 ans, mes remerciements, et que cette nouvelle page qui s’ouvre puisse marque de nouvelle avancée dans l’histoire de la radio et du pays.

Le Directeur

KAMEREMOIN Thierry