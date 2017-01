JEAN PIERRE,

Arrivé au début 1969 recruté par le père Bauer directeur de l’école catholique, pour seconder PIERRE DECLERCQ qui ouvrait en mars 69 le cours normal privé catholiques, protestants, le but : est de formé les instituteurs. Jean Pierre DETEIX enseignait aussi la philosophie au cycle catholique qui allait devenir le lycée BLAISE PASCAL.

Fin 70, il entre au foulard rouge par le biais de Jimmy OUNEI et adhère à la cause défendu par les foulards rouge, qui lui cause des soucis au sein de la direction de l’enseignement catholique.

Il est avec PIERRE DECLERCQ le fondateur de L’ACLV (association calédonienne pour les loisirs et les vacances).

JEAN PIERRE a formé des générations d’animateurs de centre de vacance. Il a aussi été pompier à TONTOUTA en 1969 et a travaillé à l’imprimerie graphoprint.

Pendant la révolte KANAK de 84 a 88,

il a été secrétaire du gouvernement provisoire de KANAKY, élément essentiel dans la création de RADIO DJIIDO 1985, il a formé de nombreux journaliste qui officient aujourd’hui dans d’autre medias

il créa l’agence kanak de presse,

Participe à l’action du comité PIERRE DECLERCQ qui ensuite s’est occupé des affaires de justice et de soutien aux prisonniers politique du FLNKS.

Sur le dossier DECLERCQ le 19 septembre dernier au parc de robinson, les amis, la famille, la famille politique lui a confier la mission de demander a l’état français la lever du secret défense.

JEAN PIERRE a aussi était une pièce maitresse dans la construction du centre JEAN MARIE TJIBAOU.

Il a été très affecté par les morts d’Ouvéa, notamment des frères de sa femme JACQUELINE il s’est énormément occupés des orphelins dont plusieurs ont passé quelques années chez lui.

Il a militait au foulard rouge,

a L’Union calédonienne

a la ligue des droit de l’homme

L’UNION CITOYENNE

Et les dernières années au parti socialiste de NOUVELLE CALEDONIE il a occupé la fonction de directeur de campagne pour la liste de FRANCOIS HOLLANDE pour les présidentielle, il était chef de cabinet de DEMGLEBERME Jean louis avant de démissionner.

Il a participé à la manifestation femme en colère devant le congrès jeudi 2 juin 16 pour dénoncer les violences dans les femmes sont victime dans notre Pays. Dans la nuit du vendredi 3 juin 2016 ou samedi matin JEAN PIERRE DETEIX trouve la mort dans de violentes et troublantes circonstances. Une enquête et en cours, toute la lumière doit être faite pour que soit établie les responsabilités le devoir de vérité.

Il était père de 3 enfants :

ELDER

ANNE MARIE

PIERRE JEAN

Et de plusieurs petits enfants

Le C.A D’EDIPOP, la direction, le personnel de RADIO DJIIDO présente à sa famille Son épouse JAQUELINE, les enfants et nombreux petits enfants les condoléances attristées.

AVIS DE DÉCÈS

JACQUELINE SON ÉPOUSE,

SES ENFANTS ET PETIT ENFANTS,

SES FRÈRES,

Nous prie d’annoncer le décès de MONSIEUR DETEIX JEAN PIERRE SURVENU LE 4 JUIN 2016

VEILLE A LA MORGUE MUNICIPALE DE NOUMEA LES 9 et 10 JUIN 2016 DE 08H00 A 20H00 ET LE 11 JUIN A 07H00.

LA CEREMONIE RELIGIEUSE ET LA LEVEE DU CORPS AURONT LIEU EN LA CHAPELLE DU CENTRE FUNERAIRE DE NOUMEA LE 11 JUIN 2016 A 09H30 SUIVIE DE L’INHUMATION AU CIMETIERE DU 4KM

La direction DJIIDO

KAMEREMOIN THIERRY